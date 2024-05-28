Huzur kalmadı

Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir kaçak yaşam süren Nijeryalı Dan Mpoys Mbiya ile Versa Mukwakwa Mikilo, gece yarısı sarhoş bir şekilde bağırıp, herkesi rahatsız ederken yakalandı.

Ülkeye öğrenci olarak gelen ancak daha sonra kaçak duruma düşen zanlılar tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polise şikayette bulunan vatandaşlar ise “huzurumuz kalmadı” diyerek etkili önlem alınmasını istedi.

Duruşmada Mbıya’nın 362, Miıkilo’nun ise 372 promil alkollü olduğunun belirlendiği açıklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” , “sarhoşluk”, “rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve harekette bulunmak” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, 362 promil alkollü olan Mbıya ile nefesinde 372 promil alkol tespit edilen Miıkilo’nun

25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 02.30 sıralarında Lefkoşa’da umumi bir yer olan Sht. Erdoğan Yıldız Sokak üzerinde yüksek sesle anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırarak huzursuzluk çıkarttıklarını ifade etti.

Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen polis, muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde Mbıya’nın 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren toplam bin 639 gün, Miıkilo’nun ise 13 Haziran 2021 tarihinden itibaren toplam bin 79 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, 26 Mayıs 2024 tarihinde, her iki zanlının da mahkemeye çıkartılarak aleyhlerinde 2 gün süre ile ek tutukluluk alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen Dan Mpoys Mbiya okumaya geldiğini, evlenip çocuk yapınca ailesinin para göndermeyi kestiğini, bu nedenle muhaceret işlemlerini yapamadığını söyledi.

Mahkeme, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Hossain de kaçak çıktı

Öte yandan Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesince yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan Bangladeş uyruklu MD Arif Hossain de tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 26 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.10'da Lefkoşa’da Ceyhan Sokak Dumlupınar Caddesinde Cürümleri Önleme Şubesince yapılan kontrol esnasında tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Kasım 2022 tarihinden beri 543 gün ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını etti.

Mahkeme talebi kabul etti.