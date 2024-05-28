Ruzen Atakan’ın ‘Just A Glimpse’ sergisi bugün açılıyor 

‘Just a Glimpse’ adını taşıyan sergide sanatçının bir dönemi içeren eserleri sergilenecek.

Sergi, Lefkoşa Surlariçi Arabahmet Mahallesi’nde, aynı zamanda sanatçının atölyesi olan Ruzen Art Gallery’de yer alacak.

Açılışı bugün saat 19:00’da yapılacak sergi, 12 Haziran tarihine kadar açık kalacak. Sergi, 29 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında aşağıdaki saatlerde ziyarete açık olacak: Salı – Cuma: 11:30 – 14:00 & 16:00 – 20:00Cumartesi: 11:30 – 14:00

Ruzen Atakan kimdir?

Yıllardır Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim öğretmeni olarak görev yapan Atakan sadece sanatçı olarak değil, sanatçı yetiştiren bir eğitmen olarak da Kıbrıs'ın kuzeyindeki sanat hayatına katkıda bulunur. Bir eğitimci olmasının da getirdiği avantajla sürekli kendini güncelleyebilen, farklı teknik ve malzemeleri deneyimleyen bir sanatçı olan Atakan, bunun örneklerini koleksiyondaki işlerinde de sunmaktadır.

Atakan'ın işlerindeki en önemli öğelerden biri kadınlar. Çoğunlukla figüratif çalışan sanatçının sadece kadınları ele aldığı resimlerin ötesinde, kalabalık kompozisyonlarında bile silik de olsa bir kadın yüzüne rastlamak mümkün. Bu figürlerin genellikle rahat pozisyonlarda, olabildiğince özgür, şık giyimli, modern kadınlar olması önemli bir detay.

Figürlerdeki konturların belirgin olmasıyla birlikte oldukça hafif ve yumuşak fırça darbeleri olan Atakan'ın kullandığı renkler ve tonlamalar da darbeler kadar yumuşak ve huzurlu. Yine koleksiyondaki resimlerden örneklerde görülebileceği gibi kolaj, baskı benzeri teknikleri de deneyimleyen sanatçı, adanın politik durumuna gönderme yaptığı ve semboller kullandığı resimleriyle de izleyiciyi düşünmeye sevk ediyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 11:27