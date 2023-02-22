Yargı acımadı

Suna ERDEN

Gönyeli’ de evine misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 65 yaşındaki Alparslan Kılıç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 yıl hapis öngören cinsel istismar suçundan yargılanan sanık 4 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın kuşları göstereceği bahanesiyle kız çocuğunun göğüslerini okşadığı ve cinsel içerikli sözler sarf ettiği belirtildi.

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, çocuğa karşı işlenen cinsel istismar ile tecavüz suçunu travmasının aynı olduğunu ancak iki suça öngörülen hapis cezaları arasında büyük bir uçurum olduğunu belirtti.

Aksun, çocuğun cinsel istismarı için 6 yıllık azami hapislik cezası öngörüldüğünün altını çizdi.

Cezalar arasında ciddi uçurum var

Aksun, bir çocuğa tecavüz edilmesiyle cinsel istismara uğratılması arasında olgusal olarak bir fark olsa da sonuç itibariyle her iki olayın çocuğun cinsel yönden mağdur edilmesi sonucunu doğurduğunu belirtti. Aksun, bu iki suç tipinde de çocukta oluşan psikolojik hasarın birbirine çok yakın olduğunu ancak verilen cezalar arasında ciddi uçurum bulunduğunu ifade etti.

Aksun, “Mahkememiz yasa koyucunun belirlediği sınırlar içerisinde kalıp ceza takdir edebileceğinden bu meseledeki üst sınırı 6 yıl olarak kabullenerek değerlendirmesine devam edecektir” dedi.

İşlenen suçların kişinin çocukluluğunu öldüren, manevi hayatlarını katleden ve sağlıklı gelişimlerine engel olan çok ağır bir suç olduğunu ifade eden Aksun, sanığın evinde misafir olarak bulunan, kendi bedenini henüz daha tanımamış, cinsel duyguları oluşmamış bir çocuğun göğüs bölgesine temas ettiğini ve kendi cinsel organından bahsettiğini açıkladı.

Cinsel istismar suçunun tüm unsurlarının oluştuğunu kaydeden Aksun, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Olay 5 Kasım 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Gönyeli ’de bir apartman dairesinin salonunda meydana gelmişti. Sanık, misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna, kuşları gösterdiği sırada cinsel saldırıda bulunmuştu. Sanık, kız çocuğunun göğsünü okşamış, bu esnada “İnsanların da cinsel organları olur, erkeklerinki serttir dokunmak ister misin?” demek suretiyle cinsel istismarda bulunmuştu. Olay küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıkmıştı.