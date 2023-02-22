Denetim isteniyor !

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde yıllar önce yapılan sosyal konut apartmanlarında yaşayan vatandaşlar korku yaşıyor.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi, KKTC’de hem üzüntü hem de paniğe yol açtı. Ülkedeki binaların sağlamlığı ve güvenliliği son günlerin en çok tartışılan konusu olurken, Metehan Sosyal Konut apartmanlarının sakinleri, binaların kolon ve duvarlarında oluşan çatlaklar olduğunu, demirlerin açığa çıktığını ifade ederek, korktuklarını belirti. Bin 500 kişinin yaşadığı apartmanların neredeyse tümünde oluşan derin çatlaklarla ilgili Diyalog’a konuşan bölge sakinleri yetkililerin önlem almasını istedi.

Ne dediler…?

Emine Davutoğlu (Metehan Aydemet Mahalle Muhtarı)

“Türkiye’de yaşanan depremler ülkemizde de hissediliyor. Önceki gece yaşanan depremden dolayı bölge halkı geceyi sokakta geçirdi. Devlet garantisi altında yapılan Sosyal Konutların durumu endişe vericidir. Binaların kolonlarındaki çatlakları ve açığa çıkmış demirleri görebilmek mümkündür. Bir çivi dahi çakarken duvarlar kum gibi dökülüyor, bu binaların malzemeden çalınarak yapıldığını gösteriyor. İnsanlar bunları gördükçe özellikle de depremlerin yaşanmasıyla bölge sakinleri daha da endişe yaşamaya başladı. Uzmanlar mademki uyarılarda bulunuyor devlet yetkilileri ile istişare içerisinde ne yapılabileceği tartışılmalıdır. Metehan Sosyal Konutlarında bir inceleme yapılmasını beklemekteyiz. Burada yaşayan bin 500 kişi vardır ve bu insanlar bir cevap bekliyor.”

Çise Balcı

“Metehan’da sosyal konutlarda neredeyse tüm apartmanlar çatlaklarla dolu. Bu apartmanlarda kalmaktan endişe yaşıyoruz. Gece uykularımız kaçtı, sürekli avizelere bakıyoruz ve büyük bir tedirginlik içerisindeyiz. Sosyal konutların kolonları ve duvarları çatlaklarla dolu, ayrıca temellerin demirleri görünüyor. Evlerimizde nöbetleşe uyuyoruz. Bu apartmanlarla ilgili bize depreme dayanıklı olarak yapıldığı söyleniyor ancak gördüğümüz kolon çatlakları bizi endişelendiriyor. Yetkililerden önlem bekliyoruz.”

Filiz Erbekir

“Sosyal Konutların kolonları çatlaklarla dolu ve demirler görünür durumda. Endişe içerisinde evlerimizde oturuyoruz. Kıbrıs’ta yaşanan depremlerde hemen evlerimizi terk ediyoruz çünkü binalardaki çatlaklar bizleri korkutuyor. Yetkililerden apartmanlarda denetim yapmasını bekliyoruz. Hamile kızım var ve çok büyük korku yaşıyoruz. Ayrıca 6 Şubat tarihinden beri evde uyuyamıyoruz. Can güvenliğimiz yok ve gelip denetim yapmalarını istiyoruz.”

Osman Küsbeci

“Sosyal konutlarda kalıyoruz ve son hissettiğimiz depremden dolayı evden çıkıp, Metehan bölgesindeki futbol sahasında araçlarımızın içerisinde saatlerce bekledik. Kaldığım apartmanın kolonlarında çatlaklar var ve endişe yaşıyoruz. Herkes tedirgin ve yetkililerden bir felaket yaşanmadan apartmanlarda gerekli kontrolleri yapmalarını istiyoruz.”

Ural Karakaşlı

“25 yıldır sosyal konutlarda kalıyorum. Buradaki apartmanların tümünde kolon çatlakları ve açığa çıkmış demirler vardır. Bu evleri bize verdiklerinde duvarları iyi değildi ve tadilat yaparak bu yeni evlere yerleşmiştik. Evin bir duvarını yıktım ve çok kolay kırıldı ayrıca tuğlaların arasında çimento kâğıtları çıkıyordu. Duvarlar kum gibi dökülüyor. Bu binalar yapılıp bittiğinde bazı binalara imza verip teslim alındı ancak çoğu onaydan geçmediği için imzalanmadı. İnşaat mühendisleri tarafından onaydan geçmeyen binalar devlet tarafından bizlere verildi. Endişe yaşıyoruz. En ufacık bir sarsıntıda evlerimizden sokağa fırlıyoruz. Bu binaların acilen kontrol edilmesini istiyoruz.”