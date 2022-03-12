Antalya’dan mesaj verdi

Filiz SEYİS

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Antalya’da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (YÖRSİAD) olağan toplantısına katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, aldıkları davet üzerine YÖRSİAD’ın Yönetim Kurulu, üyeleri ve davetlilerinin yer aldığı olağan toplantısına katıldı.

Toplantıya, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de katıldı.

Toplantıda, YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege’nin açılış konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, YÖRSİAD’ın yeni üyelerine üyelik rozetlerini takdim ettiler.

Rozet takdiminin ardından toplantıya hitap eden Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen halk bulunduğunu ve kendi siyasetinin de bu temelde olduğunu anlattı. Tatar, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yolunun da yan yana yaşayan iki ayrı devlet olduğunu söyledi.

Yıllardır süren müzakerelere işaret eden Tatar, “Biz artık federasyon konuşmuyoruz” diyerek, federasyon tezini Türkiye Cumhuriyeti’nin zaman içerisinde Kıbrıs’tan tamamen çekilmesi demek olduğunu kaydetti ve buna asla razı olmayacaklarının altını çizdi.

Tatar, Kıbrıs meselesini meşru garantör olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüklerini ve Türkiye’nin varlığı ile garantörlüğünün “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından Tatar’a YÖRSİAD Onursal Üyesi rozeti takıldı ve Tatar ile Sucuoğlu’na günün anısına YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege tarafından hediye takdim edildi.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.