Vaatler boş çıktı

Anıl IŞIK

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası temsilcileri, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında, bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı daha sorunlarla karşıladıklarını belirtti.

Üç hekim örgütü dün, 14 Mart Tıp Haftası’nın açılışı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında sırasıyla, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dr. Ömer Taşargöl ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut söz alarak birer açıklama yaptı.

Hekim örgütleri temsilcileri açıklamalarında, “Bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı daha sorunlarla karşıladıklarını” belirterek, hükümetlerin sağlıktaki sistemsizliği, alt yapı ve sağlık çalışanı eksikliğini gidereceği vaatlerinin karşılıksız kalmaya devam ettiklerini kaydetti.

Pandemi şartları altında daha da zorlaşan koşullarda sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimlerin büyük bir özveri ile ve risk altında görev yaptığını yineleyen hekim örgütleri, Çalışma ve Sağlık Bakanlarının gündemine defalarca getirilen kadro, özlük hakkı, iş güvencesi, baskı ve mobbing, uzmanlık ve yetki alanları dışında görevlendirme gibi hekimlerin yaşadıkları sorunlara “acilen çözüm” bulunması çağrılarını yineledi.

Hekim örgütleri ayrıca, toplumun alım gücü düştükçe toplum sağlığının tehdit altına girdiğine, kamusal sağlık hizmetlerine olan talebin arttığına da dikkat çekerek, “kamusal sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması gerekliliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığına” vurgu yaptı. Ancak örgüt temsilcileri, kamu hastanelerinin ve sağlık hizmeti sunumunun, toplumun talebini karşılamaktan giderek daha da uzaklaştığını, sağlık hizmetine erişimin her geçen gün zorlaştığına işaret etti.

14 Mart Tıp Bayramı programı

“Bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı daha sorunlarla karşılamaktayız” diyen Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi nedeniyle geçen iki yılda tıp haftası programlarını iptal ettiklerini ancak bu yıl pandemiyi gözeterek sınırlı sayıda etkinlikle tıp haftası programı oluşturduklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 11:13