Güney Kıbrıs'ta ‘Zor günler geçirdik’

Onur ULAĞ

Güney Kıbrıs’ta çalışan ve KKTC hükümetinin ‘karantina şartı’ koymasından dolayı uzunca bir süre kuzeye geçemeyen işçiler en sonunda ailelerine kavuştu.

Metehan Sınır Kapısından geçiş yaparken Diyalog muhabirine konuşan işçiler, “Çok zor günler geçirdik. Hükümetimiz bu kararı daha önceden almalıydı. Ama yine de ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz” dedi.

Ne dediler?.. Ne dediler?..

Altan Karakuş

“Güneyde bir markette kasap olarak çalışıyorum. Ben yaklaşık 3 ay 10 gündür Güney tarafındayım. Gerçekten çok zor bir süreden geçtik. Bu Covid-19 bizi çok etkiledi. Biz buradan sigaramızı aldık gittik Güney bir şey demedi ama Kuzey’de sıkıntı büyük buraya kapıya geliyoruz sigaranı veremezsin bir şey alamazsın diye zorluk çıkarıyor. Bu tarafın kapısına geliyoruz bir vardiya sıkıntı çıkarıyor bir vardiya anlayışla karşılıyor. Kapıya eşimiz, çocuğumuz geliyor bir şey alacak bir şey verecek hemen tepkiyle karşılaşıyoruz yok vermezsin yok alamazsın diye bizi uğraştırdılar.

Kuzey bize mülteci gibi davrandı. Kuzey’in yaptığını Rum yapmadı bize. Yani biz Kıbrıslı Türk olarak kendi memleketimizden, vatandaşımızdan destek beklerken tam tersi oldu. Biz kapılarda gümrük memurları ve polislerden Güney’de çok destek gördük ama Kuzey’de bize köstek oldular. Bu kapı canımızı ezdi. Biz mecburiyetten kaldık Rum tarafında. Ve Rum tarafında kaldığım için de mecburum bir şeyler yollamaya çünkü eşim, çocuğum, ailem kuzeyde kaldı. 22 gün önce Güney’de vaka bitti ama 6-5 vaka çıkıyor günde tam yansıtmıyorlar bu vakaların kimler olduğunu bu vakalar İngiltere’den İskoçya’dan gelen insanlar onlarda gelir gelmez zaten karantinaya alınıyorlar.

Bunlar günlük olarak Güney Kıbrıs’ta çıkan vakalar değildir.”

Ufuk Tarman

“On gün önce Güney Kıbrıs’a geçiş yaptım. Fazla lafı uzatmaya gerek yok siz Diyalog ekibi olarak her şeyi bizden daha iyi biliyorsunuz. Devletin vermiş olduğu sözlerin çoğu boş çıktı.

Pandemi sürecinde güneydeki işine gidemeyen bizim gibi insanlara en azından bir maaş verilebilirdi. Bu konuda çok sözler verildiği halde uygulanmadı. Verdikleri hiçbir söz tutulmadı. Herkes işini özlüyor bugünden sonra devletten hiçbir beklentimiz yok yeter ki kapılar açılsın bütün arkadaşlarımız işine gücüne gitsin.”

Tarkay Ardan

“Üç aydır işimize gidemedik Covid virüsünden dolayı yaklaşık bir haftayı geçti buradayım. Ben inşaatta demircilik yapıyorum. Rum tarafında geçimimi bu işle sağlıyorum. Rum tarafında kalan çeklerimiz vardı onları alamadık Türk tarafı irtibat kurup bizim çeklerimizi getirmek istemedi. Bu durumlardan dolayı kuzeyde mağdur kaldık ve hiçbir yardım görmedik. Bizler 3 ve 5 yaşındaki çocuklarımızı kuzeyde bırakarak, güneye geçmek ve çalışmak zorunda kaldık. Onları bir hafta göremedim, çok özledim. Bugün bizlere geçiş hakkı verdiler. İnşallah bir daha bu tür durumlarla karşılaşmayız.

Osman Sesli

“Güney tarafında marangozluk yapıyorum. Bu dönemde bizi öyle bir mahkum ettiler ki sormayın. Biz devletten bir kuruş dahi para istemedik. Sadece işimize gitmek istedik. Bize verilen sözler hiçbir zaman yerine getirilmedi. Ayrıca tarih istedik bize de bir tarih verin ki bizde ne yapacağımızı bilelim dedik ama hiçbir yanıt alamadık. Bugün söylenen yarın silindi. Yazılı bir şey vermediler.

On gün önce çalışmak için güneye geçtik ama dönüş yapamadık. Gereksiz şartlarla bizleri de ailemizi de perişan ettiler. Koltuk kavgalarından dolayı bizi mahkum ettiler o yüzden bu saatten sonra söyleyecek bir şeyim yok. Bu saatten sonra umarım herhangi bir şeyi değiştirmezler çünkü yine gidiş gelişlerde belirsizlik olursa büyük tepki görürler ve hiçbir şey eskisi gibi olmaz.”

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 10:58