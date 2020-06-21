Halkı ikiye ayırdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Rum Epidemiyoloji Grubu ile yaptığı toplantı sonrasında, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 sınır kapısından 8’inin bugün geçişlere açılması yönünde karar alırken, Kıbrıslı Türkler için sadece bir defalık PCR testi istenmesini önerdi.

Politis haberi manşetten “Anastasiadis’in Önerisi Akıncı İle Mutabakatı Ortadan Kaldırmıyor… Kimler Sadece Bir Koronavirüs Testiyle Geçecek, Kimler Her Geçişte Test Yaptıracak” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıdan çıkan, Lokmacı kapısı hariç diğer bütün kapılardan geçişlere yarından bugünden itibaren müsaade edilmesi önerisi ile kapılardan geçiş yapabilecek kişiler arasında iki kategori yaratıldığına işaret etti.

Habere göre ilk (A) kategoride Akıncı-Anastasadis 21 Mart mutabakatında yer alanlar (Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler, Güney’de eğitim gören öğrenciler, KKTC’de ikamet eden Rumlar ve Maronitler), ikincisinde de birinci kategori dışında kalan “Kıbrıslılar” ile daimi olarak Rum tarafında yaşayanlar bulunuyor. 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış PCR testi, ilk kategoride olanlardan sadece ilk geçişleri sırasında, ikinci kategoride olanlardan da her geçişlerinde istenecek.

Gazete Anastasiadis’in bu önerisinin pratikte uygulamaya konulabilmesi için, sınır kapıları konusunda bugüne kadar farklı bir tutum sergileyen KKTC hükümeti tarafından kabul edilmesi gerektiğini yazdı.

BM’den tepki gelmedi

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Anastasiadis’in kararı ile ilgili ne yapmak niyetinde olduklarına dair kartlarını açmadıklarını yazan gazete, BM Barış Gücü’nün de herhangi bir tepki vermediğini belirtti.

Gazete KKTC’den kaynaklarının, hükümet düzeyindeki durum nedeniyle bütün ihtimallerin açık olduğuna dikkat çektiğini kaydetti. Gazete Anastasiadis’in kararının dün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletildiğini, alınan tepkinin olumsuz olmadığını yazdı.

Habere göre Rum Epidemiyoloji Grubu dünkü toplantıda, KKTC’nin 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’den uçuşlara izin vereceği ve KKTC tarafının henüz epidemiyolojik durumla ilgili rapor vermemesi gerekçesiyle kapıların sıkı denetim olmadan açılmasından yoğun kaygı belirtti.

Gazete devamla Rum siyasi partilerinden EDEK ve ELAM’ın Anastasiadis’in önerisine verdikleri tepkileri de aktardı.

Habere göre EDEK kapıların Anastasiadis tarafından önerilen şekilde açılmasının “kamu sağlığını ve Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünü tehlikeye sokacağı, Rum yönetiminin salgının yayılmasını engellemek ve turist çekmek için aldığı önlemleri çürütmekte, mevcut tehlike ve kaygıları artırmakta olduğu” görüşünü ortaya koydu.

ELAM ise bildirisinde kapıların açılmasına karşı olduğunu, temelli kapatılmalarını istediğini yineledi.