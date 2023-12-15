Songül’ün gözü karardı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kendisini terk eden erkek arkadaşının çalıştığı berber dükkanını kundaklamaya teşebbüs eden Songül Kamacı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 10 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, kendisini terk eden erkek arkadaşı Ş.B.’nin çalıştığı berber dükkanın giriş kapısı önünde bulunan iki adet karton kutunun üzerine yanıcı madde döküp çakmak ile ateşe verdiğini söyledi.

Polis, olay gününden sonra Ş.B.’nin şikayetçi olmadığını, zanlının ise önceki gün tutuklanarak, teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Zanlının, kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle Ş.B.’nin çalıştığı dükkanı kundaklamaya teşebbüs ettiğini kaydeden polis, ilerde davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yurtdışına çıkışı yasak

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz

yargılanmasına emir verdi.