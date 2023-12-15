Ülke genelinde on kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 15 TL artarak 390 TL’ye yükseldi. Önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar, dün yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre, tüp gazın azami satış fiyatı 390 TL oldu.

Tüp gaz 24 Ekim tarihinden bu yana 375 TL’den satılıyordu.

Öte yandan akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanan ve dün yürürlüğe giren emirnameyle, 95 ve 98 oktan benzin ile gazyağı fiyatları 1 TL, eurodiesel fiyatı ise 2 TL düştü.

Akaryakıt fiyatları, 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlendi ve Resmi Gazete’de ilan edildi.

Buna göre, 95 oktan benzin 31,21 TL; 98 oktan benzin 31,77 TL; eurodiesel 30,65 TL; gazyağı 30,65 TL’den satılacak.

15 Eylül’den beri 95 oktan benzin 32,21 TL; 98 oktan benzin 32,77 TL; eurodiesel 32,65 TL; gazyağı 31,65 TL’den satılmaktaydı.