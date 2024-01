Abdullah SUİÇMEZ

Kamuda yüzde 50’nin üzerinde maaş zammı yapılacağı, asgari ücretin de yüzde 50 artışla net 24 bine çıkarıldığı açıklandıktan sonra hemen tüm tüketim maddelerine zam geldi. Ancak en etkilisi ete gelen zam oldu.

Diyalog muhabiri dün kasapları ziyaret ederek fiyatların neden yükseldiğini sordu. Kasaplar da bunun denetimsizlikten kaynaklandığını belirtirken, güneydeki et fiyatlarının daha ucuz olması nedeniyle halkın diğer tarafa kaydığını söyledi.

Bu arada bir adet pirzolanın 75 Türk lirasına geldiği saptandı. Kasaplar bu fiyatlar karşısında çoğu insanın et alamaz duruma geldiğini, işlerin giderek kötüleştiğini belirtti.

Gönyeli’de kasap dükkanı işleten Azmi Erkasap, halkın et alamaz duruma geleceğini ifade etti. Önlem alınmazsa canlı hayvanının kilosunun 200 lirayı geçeceğini ve bunun da kasap fiyatlarına yansıyacağını belirten Erkasap, yetkililere çağrı yaptı.

Et fiyatlarının daha da artması halinde halkın kuzeyden et almayı bırakacağını dile getiren Erkasap, acil önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

İşte dünkü fiyatlar:

Kuzu eti: 500 TL

Pirzola: 530 TL

Dana kıyma: 500 TL

Dana biftek: 600 TL

Dana Dil: 350 TL

Dana ciğer: 300 TL

Oğlak eti: 480 TL

Kuzu: 480 TL

Oğlak: 430 TL

Kuzu ciğer: 380/Adet TL

Kuzu döş: 430 TL

Kuyruk yağı: 400 TL