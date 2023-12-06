Soran olmadı ki

Kuzey Kıbrıs’ta 2015 yılından beri kaçak yaşam süren Caspar Tukudawaza ile son bir yıldır muhaceret izni çıkarmayan Nijeryalı Praise Owaoma, kardeşi Glory Owaoma dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da okullar yolu olarak bölgede tespit edilerek, tutuklanan 3 zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2 Aralık 2023 tarihinde saat 13.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Okullar Yolunda tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, şüpheli görülerek karakola götürülen zanlıların muhaceret kontrollerinin yapıldığını; Praise Owaoma’nın 23 Ocak 2023 tarihinden beri 313 gün, Glory Owaoma’nın 14 Haziran 2023 tarihinde 171 gün ve Caspar Tukudawaza’nın 30 Aralık 2015 tarihinden itibaren 2 bin 294 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıklarının belirlendiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde

İçişleri Bakanlığından gerekli araştırmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlılar Praise Owaoma, kardeşi Glory Owaoma geriye dönük vize borçlarını ödeyerek, yasal statüye kavuşmak istediklerini ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.