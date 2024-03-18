Sorgulanıyor

Polisin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde Girne’de kiralık bir araçta 6 buçuk milyon liraya tekabül eden 196 bin 255 dolar, bıçak ve demir sopa bulundu. Aracın 24 yaşındaki sürücüsü Salih Uçucu, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlının üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Mart 2024 tarihinde 12.40 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde, ekipler tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsünün196 bin 255 ABD doları nakit parayı kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca Salih Uçucu’nun kullanımında bulunan ZUH 238 plakalı Honda Fit marka aracın bagajında bir adet bıçak ile bir adet demir sopa da bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, zanlının parayı nereden temin ettiğinin ve ne amaçla tasarrufunda bulunduğunun araştırılacağını belirtti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.