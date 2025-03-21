Unutulmaz bir gün yaşandı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi 18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Lefke’ye gezi düzenledi.

Lefke gezisi, büyüklere keyifli ve unutulmaz bir gün yaşattı.

Gezi, Güzelyurt bölgesine yapılan ziyaretle başladı. Ardından Lefke’deki tarihi Soli Harabeleri ziyareti ile devam etti. Gezi boyunca büyükler, hem doğanın hem de tarihin güzellikleriyle, iç içe keyifli anlar yaşadı. Ziyaretlerin ardından öğle yemeğine geçildi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un da katıldığı gezide samimi ve sıcak anlar yaşandı.

