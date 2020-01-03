İşkence dolu iki gün

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda dört kişinin, Pakistan uyruklu Kashif Маhmооd’u kaçırdığı, ellerini ve ayaklarını bağlayıp darp ettiği, parası ve telefonu alındıktan sonra 2 gün alıkoyduğu iddia edildi.

Маhmооd’un şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada Usman Ali ve Hassan Raja isimli zanlılar tutuklandı.

Olayla ilgili iki kişinin daha arandığı belirtilirken, zanlılar dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 30 Aralık 2019 tarihinde yaşanan olayda Usman Ali ve Hassan Raja’nın Pakistanlı iki kişi ile birlikte Kashif Маhmооd’u Lefkoşa’daki evinden zorla aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Kashif Маhmооd’u Usman Ali’nin Haspolat' ta bulunan evine götürdüklerini, ellerini ve ayaklarını bağlayıp darp ettiklerini aktardı.

Önce dövdüler, sonra parasını aldılar

Polis memuru, zanlıların yüzüne tokat ve yumruk vurup, boğazını sıkıp darp ettikleri Маhmооd’un Samsung 6 age marka cep telefonunu, 50 TL parasını ve Pakistan pasaportunu çaldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların daha sonra Маhmооd’u henüz plakası ve markası tespit edilemeyen İrfan isimli şahsa ait bir araç ile Hassan Raja' nın evine götürdüklerini belirtti. Маhmооd’un 1 Ocak 2020 tarihine kadar alıkonduğunu kaydeden polis, serbest kalınca şikayetçi olduğunu anlattı.

Polis, şikayet üzerine zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja’nın tutuklandığını belirtti.

Usman ve İrfan aranıyor…

Polis, adam kaçırma olayına karışan ve soyadları henüz tespit edilemeyen Usman ve İrfan isimli şahısların ise arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan araç ile iki şahsın arandığını kaydeden polis, mahkemeden süre istedi.

Mahkeme zanlıların ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verirken, söz hakkı verilen Usman Ali ve Hassan Raja tüm suçlamaları reddetti.