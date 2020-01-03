Faciadan dönüldü

Gemiye yüklenen 20 tonluk dozer vinç halatının kopması üzerine 10 metreden düştü

Faciadan dönüldü

 Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı'nda dün yaşanan ilginç kazada kelimenin tam anlamı ile faciadan dönüldü
Çimento gemisine yükleme yapıldığı esnada vincin halatları koptu ve 20 ton ağırlığındaki dozer 10 metre yükseklikten asfalt zemine çakıldı. 
Şans eseri yaralanan olmazken, asfalt zeminde çatlaklar oluştu. Kaza dün saat 11.00 sıralarında yaşandı.  Amira isimli çimento gemisine dozer yüklemesi sırasında vincin halatları koptu. Bu esnada 20 ton ağırlığındaki dozer 10 metre yükseklikten asfalt zemine çakıldı.
Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, yere çakılan dozerin 2 arka tekerleği koparak 5 metre uzağa fırladı. Asfalt zeminde de çatlaklar oluştu
Dozerin düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Gazimağusa Limanı’nda meydana gelen kazanın ardından görevliler gerekli güvenlik önlemlerini aldı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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