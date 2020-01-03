Sütlüce yatırım bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Sütlüce köyü sorunlarla boğuşuyor. İşsizlik başta olmak üzere birçok sorundan dolayı köyden göçler yaşanırken, nüfus 270 kişiye kadar düştü.

Köyde kalmaya devam edenler ise zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışıyor. Köy sakinleri devletin ilgisizliğinden şikâyet ederken, yol, trafik, işsizlik gibi sorunlarının çözümü için yardım bekliyor.

Diyalog’a konuşan köy muhtarı Hüseyin Kaptan, ova ve mandıra yollarının bozuk olduğunu, geçim kaynakları olan hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ve Türkiye’den gelen suyun köylerine ulaşmadığını söyledi.

Köy sakinleri de gençlerin işsizlikten dolayı bölgeyi terk ettiğini belirterek, yetkililerden yatırım yapılmasını istediklerini belirtti.

Hüseyin Kaptan (Muhtar)

Köye iki tane giriş var ve bu giriş yolları oldukça tehlikeli. Mesele anayola çıkan araçlar yolu net olarak göremiyor. Neredeyse her ay bir trafik kazası yaşanıyor. Köyümüze giriş yolunda son 3 yılda meydana gelen kazalarda 5 insanımız yaşamını yitirdi. Bu insanlarımızın unutulmaması için ölenlerin anısına koruluk yaptık.

Ölümlü kazalara neden olan yolla ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Başka canları kaybetmek istemiyoruz. Eğer bir adım atılmazsa eylem yapmaya kararlıyız.

Ayrıca köyde gençlere arsa dağıtıldı ancak alt yapı çalışması yapılmadı. İlgili yerlere müracaat ettik ancak bir sonuç alamadık.

Nüfusumuz da günden güne azaldı. Şu anda 270’e düşmüş durumda. İşsizlik başta olmak üzere birçok eksiklikten dolayı gençler köyü terk edip, şehirlere gitti. Zaten kalıp ne yapacaklardı. Köyün en büyük gelir kaynağı olan hayvancılık dahi yok olma noktasına geldi. Köyde kalanlar bile geçinmekte zorlanıyor. Köyümüze yatırım yapılmadığı için kalkınamadık. Haliyle iş imkânları da olmadı. Bu gidişle köyde tek bir insan dahi kalmayacak Sütlüce tarih olacak.

Öte yandan Türkiye’den gelen suyun köyümüze ulaşmadı. Yüksek ücret ödeyerek su temin ediyoruz.

Kullandığımız su kalitesiz olduğu için çamaşır ve bulaşık makineleri kireçlenmeden dolayı sık sık bozuluyor. Türkiye’den gelen suyun bize de verilmesini talep ediyoruz.

Halil Haşim

“Köyümüzün nüfusu her geçen gün azalmaktadır. Köyde şu anda 270 kişi yaşıyor. Bölgede iş yok, toplu taşımacılılık yok, işsiz genç çok. Kuraklık nedeniyle köyümüzde hayvancılık maalesef bitmiş durumdadır. Ova yolları yıllardır yapılmıyor, bahçesine, tarlasına gitmek isteyen köylülerimiz, kış aylarında günlerce uğrayamıyor. Ova yollarına biraz olsun havara koysunlar.”

Mehmet Öğünçer

Devleti yönetenler köyümüze gereken ilgiyi göstermiyor, gençlerimize önem verilmiyor.

Tüm yatırımlar şehirlere yapılıyor, mandıralar bölgesinde sadece birinci etapta olanlara elektrik verildi. İkinci etap mandıralara da elektrik verilmesini istiyoruz.

Aynı zamanda mandıra yolunun tamir edilerek asfaltlanmasını talep ediyoruz.

Ova yollarımıza yıllardır bir kürek dahi havara konmadı, burda yaşayan köylülerimiz kış aylarında tarlalarına gidemiyor, gençleri köyde tutamıyoruz.