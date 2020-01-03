Sabahın üçünde  meydan düellosu

Lefkoşa’da dün gece yarısı dört kişi arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı, iki kişi ise tutuklandı. Kavganın yol vermeme meselesi yüzünden çıktığı belirtilirken, delici aletle yaralanan Naim Temel ve Umut Özer hastaneye kaldırıldı. Olayda zanlı olarak görülen Danyal Özdilaver ile John Dilaver ise gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aranan şahıslar olduğu, olayda kullanılan delici aletin henüz bulunamadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 02 Şubat 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Danyal Özdilaver ile John Dilaver’in bir taraf, Naim Temel ve Umut Özer’in karşı taraf olup kavga ettiklerini belirtti. Kavganın yol vermeme meselesi yüzünden çıktığını kaydeden polis, zanlıların birbirlerine vurarak karşılıklı darp suçu işlediklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında Naim Temel ve Umut Özer’in muhtelif yerlerinden kesici bir aletle yaralandıklarını mahkemeye aktardı.

Temel ve Özer müşahede altında

Polis, Naim Temel ve Umut Özer’in almış olduğu yaralardan dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak Danyal Özdilaver ve John Dilaver’in olay mahallinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Olayın ardından zanlıların gözaltına alındığını, soruşturma başlattıklarını kaydeden polis, aranan şahıslar, bulunması gereken kesici ve delici alet olduğunu söyleyerek, bir gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.