Yükselen yıldız  Merit Alsancak Yeşilova

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, ilk devreyi 5. sırada tamamladı. 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Alsancak temsilcisi, sezona istediği başlangıcı yapamamıştı. 6. haftanın sonunda teknik adam değişikliğine gidildi. Takımın başına Şenol Cambulat geçti. Merit Alsancak Yeşilova, Şenol hoca yönetiminde çıktığı 9 maçta 22 puan topladı. Bu süreçte takım, sadece Doğan Türk Birliği’ne yenildi. İç sahada oynadığı son 5 müsabakayı kazanan Alsancak temsilcisi, bu maçların hemen hemen hepsini domine etti. Emmanuel Mbah rakip filelere gönderdiği 14 golle takımın en büyük hücum silahı olarak dikkat çekti.

Kamp çalışmaları

3-12 Ocak tarihleri arasında Merit Park’ta kamp yapacak olan Alsancak temsilcisi, günde çift idman planlıyor. 4 hazırlık maçı oynanması beklenen Merit Alsancak Yeşilova’da, yoğun tempo başlıyor.

Transfer gündemi

Ligin en potansiyel takımlarından biri olan Merit Alsancak Yeşilova, eksik gördüğü birkaç pozisyona transfer yapma amacında. Forvet oyuncusu konusunda çalışmalar devam ediyor. Esin Sonay, büyük ihtimalle 2. devrede Girne Halk Evi forması giyecek. Hamis Çakır ve Salih Say’da, Girne Halk Evi’nin yolunu tuttu. Takımın 9 numara veya kanat forvet takıma katacağı bekleniyor. Orta sahaya ise oyunu yönlendirecek, oyunun iki yönünü de efektif şekilde oynayacak bir orta saha oyuncusu da bulunursa eğer takıma katılacak. Bu noktada 1. öncelik forvet oyuncusu olacak.

2. yarı hedefleri

Her yıl üzerine koyarak giden Merit Alsancak Yeşilova, iki sezon önce 5., geçen sezon 4., bu sezon ise daha yükseğini hedefliyor. Genç oyuncuların tecrübe kazanması, takımın kimyayı yakalamaya başlaması, büyük maçları nasıl oynaması gerektiğini yavaş yavaş öğrenmesi, gelecek adına olumlu yönler olarak belirtilebilir. Alsancak temsilcisi bu sezon ne kadar puan toplayabilirse toplamaya çalışacak ve kupada en azından final oynama hedefiyle yoluna devam edecek.