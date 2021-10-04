Ülke karardı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulunun bir yandan ülkeyi karanlıkta bırakırken, diğer yandan da usulsüz işlere imza attıklarını söyledi. Özyiğit, Kıb-Tek’in özele muhtaç hale getirilmek için bilerek batırıldığını savundu.

TDP Girne İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Özyiğit, kongrenin yapıldığı sırada Girne bölgesinin çok büyük bir bölümünde elektrik olmadığını belirtti.

Özyiğit “Ülkenin içinde bulunduğu durum tam da bu. Yönettiğini iddia edenlerin yarattığı düzen de bu, karar ve uygulamaları ile ülkeyi her yönüyle karanlığa boğdular” dedi.

Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulunun bir yandan ülkeyi karanlıkta bırakırken, diğer yandan da usulsüz işlere imza attıklarını söyledi.

TDP lideri Özyiğit, TDP olarak geçtiğimiz hafta, ihalesiz yakıt alımı ile suç işleyen, limit dışı yakıt getirilmesine olanak sağlayarak halkın sağlığını tehlikeye atan, kurumun ve çevrenin geleceğini tehlikeye sokanlarla ilgili dava dosyaladıklarını anımsattı.

Kıb-Tek’in özele daha muhtaç hale getirilmek ve özelleştirilmek istendiğini, bu nedenle bilerek batırıldığını ifade eden Özyiğit, ihalesiz alınan yakıtın tonlarca su ve kullanılmış motor yağı içerdiğini, halkın sağlığı tehlikeye atılırken, Kurumun da zarara uğratıldığını savundu.

Uluhan partililere teşekkür etti

TDP Girne İlçe Başkanlığına seçilen Turgut Uluhan da Girne İlçe Başkanlığı görevine yeniden getirilmesine destek verenlere teşekkür etti. Uluhan, gerek toplumun yapısal sorunları, gerekse Kıbrıs Sorununun çözümü konusunda ciddi bir çalışma yapma kararlılığında olduklarını belirtti.

TDP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Başkanlığına getirilen Ergün Bey de konuşmasında TDP Gençlik Örgütü olarak çıktıkları yolda Girne’de de Gençlik Örgütü kurduklarını belirterek, kendisi ile yönetim Kurulundaki arkadaşlarının görev üstlenmesine onay veren, destekleyenlere teşekkür etti.

Yönetim Kurulu

Kongrede TDP Girne İlçe Başkanlığına Turgut Uluhan seçilirken, Yönetim Kurulu Ahmet Karahan, Kenan Bali, Tolga Atamer, Rüya Yılmaz, Sinan Gürzap, Efe Gencay, Macit Ormancı, Rahme Emin, Ebru Derviş’ten oluştu.

Kongrede ayrıca Girne İlçesi Gençlik Örgütü Başkanlığına Ergün Bey seçilirken Yönetim Kurulu’nda Tunç Eren, Sadi Eninanç, İlde Atik, Burcu Paşa, Tuğdem Berksel yer aldı.