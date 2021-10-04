Yeni destek mesajı

Fileleftheros gazetesi geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile gerçekleştirdiği söyleşiye yer verdi.

Gazeteye göre; Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson söyleşisinde, Avrupa Birliğinin mülteci sorununda tek ses olabilmesi için yeni bir Mülteci ve Sığınmacı Anlaşması’na gerek olduğunun altını çizdi ve bunun gerekçelerini anlattı.

Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akını konusunda Johansson, Güney Kıbrıs’ın kapasitesinin üstünde mülteci akınına maruz kaldığını söyledi.

Güney Kıbrıs ile ilgili sorunun Yeşil Hat’tın tam sınır olmaması nedeniyle yaşandığını bu tür durumlarda geçerli sınırların korunması tedbirlerini uygulamalarının mümkün olmadığını söyleyen Johansson, Güney Kıbrıs’tan tam olarak ne yapması gerektiğine dair öneriler duymak istediğini ifade etti.

Johansson, Güney Kıbrıs’ta Frontex’in var olduğunu yeteri kadar iyi bir de çalışma yaptığını, daha fazla yardım istenmesi durumunda da buna sahip olacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’a, Güney Kıbrıs’ı tanımayan Türkiye’den yaşanan mülteci akını ve bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi için nasıl ikna edileceği şeklindeki bir soru üzerine Johansson, doğal olarak bunun çok zor olduğunu, ülkelerine iade edilmesi gerektiğini ayrıca mümkün olan bir şey olduğunu söyledi.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris de Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği’nin dış sınırı olduğunu bu nedenle ortakların ve Brüksel’deki yardımıyla korunması ayrıca KKTC üzerinden Türkiye’den gelen mülteci akınının önlenmesi için de Yeşil Hat’ta tedbirlerin uygulanması gerektiğine dikkati çekti.