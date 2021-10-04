Kuzeyden katılım oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” etkinliği yapıldı. Güney Kıbrıs’ın AKEL partisi tarafından organize edilen yürüyüşe kuzeyden de bazı siyasi parti ve örgütler katıldı. Kuzeyden yürüyüşe katılanlar, önce Derinya Sınır Kapısında basın açıklaması yaptı, ardından otobüsle yürüyüşün gerçekleşeceği bölgeye gitti.

Güneye geçmeden önce açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, barış karşıtlarının, ayrılığı daha da arttırmaya, barışı savunan ve yeniden birleşme isteyenlerin ise barış isteklerinin daha da arttığına değindi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası başkanı Şener Elcil ise eyleme destek verdiklerini bildirdi.

Daha sonra güneyde gerçekleştirilen yürüyüşte “Kıbrıs ta barış engellenemez” sloganları atıldı. Yaklaşık 2 buçuk kilometre güzergâhı 30 dakikada yürüyen katılımcılar üzerinde ‘Çözüm ve Yeniden Birleşme Yürüyüşü’ yazılı ve zeytin dalı amblemli olan tişört ve şapka taktı.

Yürüyüşün başlangıcında ve sonunda tüm katılımcılara ücretsiz şişe su dağıtılırken, toplu taşıma, otopark, pandemi kuralları çerçevesinde maske kullanımı gibi birçok detaya büyük önem verildi.

Hem Türkçe hem de Rumca yapılan konuşmalarda Bu Memleket Bizim Platformu adına DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam, Avrupa Parlamentosu Sol Grubu Eş Başkanı Martin Schirdewan ve AKEL M.K. Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’ya söz verildi .Çözüm vizyonunu bir kez daha haykırmak için düzenlenen etkinlikte ortak açıklama yayımlayan İki Toplumlu Birleşik İnisiyatifine, Yunanistan’ın Barış ve Kıbrıs ile Dayanışma İnisiyatifi Delegasyonu’na ve tüm katılımcılara da teşekkür edildi.