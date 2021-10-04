Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, maksimalist deniz yetki alanı iddialarına ilişkin, "Bunu, bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuna kadar direneceğiz" dedi.

Tatar, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Kaymakam Hüseyin Sayın ve Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Sivrihisar Kilim Müzesi ve Ulu Cami'de incelemelerde bulunan Tatar, vatandaşlarla sohbet etti.

Tatar, bir gazetecinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist deniz yetki alanı iddialarına ilişkin görüşlerini sorması üzerine, şunları belirtti:

"Maalesef onlar bayağı bir şımarmışlar… Yani diyorlar ki 'Kıbrıs'ta hiç Kıbrıs Türk'ü yoktur. Hiç Türk halkı yoktur'. Güya adanın hepsi Rum cumhuriyetine aitmiş gibi orada deniz yetki alanlarında ortaya koydukları gerçekten kabul edilemez iddialarla hem bizleri hem Türkiye'yi sarmak ve bizim büyük denizlere, Akdeniz'in tümüne çıkış yollarımızı engellemek, Mavi Vatan'daki haklarımızı, hukukumuzu çiğnemek ve aynı zamanda hava sahasındaki üstünlüğümüzü de engellemek için birtakım siyaset geliştirmişler. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuna kadar direneceğiz.”

Federasyon defteri kapanmıştır

Ersin Tatar, dünya barışı ve huzuru, bölgesel istikrar için bir anlaşma istediklerine dikkati çekerek, söz konusu anlaşmanın yan yana yaşayan iki ayrı egemen ve eşit devletten geçtiğini vurguladı.

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federasyonun ne olduğu açık ve nettir. Federasyon, çoğunluğun azınlığı yönettiği, zaman içinde Kıbrıs Türk halkının, Türkiye'nin olmadığı Avrupa Birliğinde yok edilmesi, aynı zamanda Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesi anlamında olduğu için benim için federasyon defteri kapanmıştır."

Birçok temasta bulundu

Sivrihisar'daki programının ardından il merkezine geçen Tatar, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Tatar, ayrıca Eskişehir'de bir otelde düzenlenen Kıbrıs Gazileri Buluşması'na katıldı.

