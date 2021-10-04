Gözler Meclis’te

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, yeni yasama yılının ilk toplantısı için bakan ve milletvekillerine çağrı yaparken, hükümetin nisabı sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkesi sağduyulu kardeşlik dayanışma ruhu içinde hareket etmeye çağırdı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de nisap sorunu olacağına işaret ederek, seçimin önünün açılması gerektiğini belirtti.

Zaroğlu nisaba destek vermeyecek

Meclis ilk toplantısını yapmaya hazırlanırken, gözler hükümete çevrildi. Geçtiğimiz yasama yılında nisap krizi nedeniyle birçok sorun yaşanırken, bugünkü toplantı için gerekli olan 26 sayının sağlanıp sağlanmayacağı merak konusu oldu.

Milletvekili Bertan Zaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada nisap için hükümete destek vermeyeceğini söylerken, dün Eskişehir’e giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağduyu çağrısı yaptı.

Tatar’dan sağduyu çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Meclis’te nisap sorunu yaşanacağı” tartışmalarını üzüntü ile izlediğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının beklentisinin; erken seçime kadar Cumhuriyet Meclisi’nin nisap sorunu yaşamaması ve ülke için gerekli olan yasaların geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Tatar, Meclis Başkanı’nın Anayasa gereği kendisine vekalet edeceğini işaret ederek, bu yüzden “meclisi açamayacak” görüşü olduğunu ancak bunun kendisine göre bir “yorum” olduğunu ifade etti.

Bu açılışta ciddi bir yasa geçirilmesi gibi bir durum olmadığını, böyle bir durumda Meclis Başkan yardımcısının Meclisi açması gerektiğini ve nisap sorunu yaşanmayacağına inandığını belirten Tatar, halkın beklentisinin de Meclis’te nisap sorunu yaşanmaması olduğunu söyledi.

Seçime kadar Meclis’in, gerekli olan seçim ve halk oylaması yasası ile bütçeyi geçirmesi gerektiğini, bunun halkın da beklentisi olduğunu ifade eden Tatar, eğer mecliste nisap sıkıntısı olursa toplantının salı günü olacağına dikkat çekti.

Seçilmiş milletvekillerinin görevinin Meclis çalışmalarına katılmak olduğunu söyleyen Tatar, 2022 yılında erken seçime gidileceğini, ülke sorunlarının ortada olduğunu ifade ederej, bütçe çalışmalarına işaret etti ve herkesi sağduyulu kardeşlik dayanışma ruhu içinde hareket etmeye çağırdı.

Özyiğit: Seçimin önünü açsınlar

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de erken seçim tarihi belirlenmesi çağrısı yaptı. Özyiğiti, TDP Girne İlçesi 7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada “Bu hükümet zaten bitmiştir. Nisap desteklerinin olup olmayacağını da göreceğiz. Artık daha fazla beklemeden muhalefetle uzlaşarak erken seçimin önünü açsınlar. O koltuklarda kalarak toplumun ve ülkenin geleceğinden daha fazla çalmasınlar” ifadelerini kullandı.

Tasarılar gündeme gelecek

Eğer meclis bugün toplanabilirse kurulun gündeminde, “Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve “Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurulda, “komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” ise şöyle:

“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi , “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”, “Emeklilik Yasa Önerisi”, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitenin Tasarıya İlişkin Raporu.”