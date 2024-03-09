Özel gün çiçeklerle kutlandı

Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bakanlıklarda, belediyelerde kadın personelin günü kutlanırken, çiçekler sunuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bakanlılarda çalışan kadınlarla bir araya gelerek, Kadınlar Günü’nü kutladı, sohbet etti ve hediye takdiminde bulundu.

DAÜ'de "Kadın-lık Halleri” konulu sergi açıldı

Gün nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “Kadın-lık Halleri” konulu sergi açıldı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan ve önceki gün saat 19.00‘da açılışı yapılan sergi 30 Mart Cumartesi gününe kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilir.

Cezaevi ziyaret edildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) heyeti, gün dolayısıyla Haspolat'taki yeni cezaevini ziyaret etti.

Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre ziyarete Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu da katıldı.

Kadın mahkumların durumu ve ihtiyaçları hakkında cezaevi personeli ile istişarede bulunulan ziyarette, kadın mahkumlara hijyen paketi, cezaevinde görev yapan kadın personele çiçek verildi.

Kadınlar Günü Ercan Havalimanı'nda da kutlandı

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, gün nedeniyle Ercan Havalimanı'nda kadın çalışanlar ile yolculara, çiçek takdim etti.

İlk havacı kadınlara plaket ve çiçek takdimi

Dünya Havacı Kadınlar Haftası da, Ercan Havalimanı'nda kutlandı. T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından Sivil Havacılık Dairesinin ilk Müdiresi Feray İleri, ilk kadın Hava Trafik Kontrolörü Şule Akşit, ilk kadın Haberleşme Şube Amiri Naciye İlkman ve Türk Hava Yollarının (THY) ilk kadın Kıbrıs Müdiresi Pınar Ayvaz Arıkan’a plaket ve çiçek takdim edildi.

Ercan Havalimanı'nda yer alan plaket törenine, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı da katıldı. Plaketler, Şevki Turanlı tarafından verildi.

Şenkul kadınlarla bir araya geldi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla Zeytinlik’te kadınlarla bir araya geldi.

Belediyeden verilen bilgiye göre etkinlik, Zeytinlik Muhtarı Hatice Aydın’ın davetiyle saat 10.00’da Zeytinlik Muhtarlığında yer aldı.

Kadınların Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Şenkul, bölge sakinleri ile sohbet etme imkanı da buldu.