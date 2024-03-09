Dünya bunu bilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk halkına verilen hiçbir vaadin tutulmadığını söyledi. Tatar, söz konusu plana “hayır” diyen Rumların Avrupa Birliğine (AB) tek taraflı olarak alındıklarını hatırlattı ve Rumların bu durumu istismar ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berlin’deki son gününde Berlin Rotary Club Dönem Başkanı Alexander Mock’u ziyaret etti. Kıbrıs konusunun ele alındığı görüşmede, KKTC Berlin Büyükelçisi Beniz Kaymak, KKTC Bavyera Fahri Kültür Ateşesi Turgay Hilmi ile Almanya’nın eski Amerika Büyükelçisi ve aynı zamanda Münih Güvenlik Konferansına başkanlık eden Wolfgang Friedirich Ischinge de hazır bulundu.

Görüşmede önemli diplomatların da hazır bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 1. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğunun Almanya’nın yanında yer almasından dolayı İngiltere’nin Osmanlı devleti ile ters düştüğünü anlattı.

Bu dönemde İngiltere’nin Kıbrıs’ta Rum nüfusunu bilinçli bir şekilde arttırırken Türk nüfusunu da Anadolu’ya göç etmeye zorlayarak azalttığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı İmparatorluğunun Almanya’nın yanında yer almasından dolayı Kıbrıs Türk halkının milli kimliğinin yok edilmeye çalışıldığını, azınlık haklarına mahkûm ettirilmek istendiğini ifade etti.

İngiltere’nin Yunanistan ile birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak göstermeye çalıştığını da vurgulayan Tatar, 20 Temmuz 1974 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Almanya AB’nin önemli bir üyesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Almanya’daki temasları çerçevesinde Kıbrıs sorununu aktarma ve Kıbrıs Türk halkının sesini duyurma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk halkına verilen hiçbir vaadin tutulmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu plana “hayır” diyen Rumların Avrupa Birliğine tek taraflı olarak alındıklarını hatırlattı ve Rumların bu durumu istismar ettiğini anlattı.