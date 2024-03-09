Güzel bir imkan sağlandı

Dipkarpaz’da kadınların geleneksel yiyecek üretimi yapabileceği ve pazarlayabileceği endüstriyel mutfak aletleriyle donanmış mutfağın -Artisan Dipkarpaz Mutfağı- açılışı yapıldı.

Artisan Mutfak çalışmaları, kadının toplumda daha görünür olması, ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirildi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Feyzioğlu kadınların toplumun gizli gücü olmaktan çıktığını, artık toplumun önde koşanı, toplumun lokomotifine dönüşmekte olduğunu kaydetti. Feyzioğlu, Artisan Dipkarpaz Mutfağı'nın yanındaki boş bir dükkânın, Gİ-KA-Koop’a devredilmesi için Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına çağrıda bulundu. Metin Feyzioğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi sınırları içinde başlatılmış ancak tamamlanmayan bir pazar yerinin bulunduğunu ifade etti ve “Pazar yerini hep birlikte -TİKA Başkanı Serkan Bey'in çok sıcak baktığını biliyorum- harnubun değerlendirileceği, bu bölgedeki kalkınmanın yeni bir adresi olacak bir üretim ve satış tesisine çevirelim” dedi.

Kadın emeği en büyük emek

Meclisi Başkanı Töre, açılışta yaptığı konuşmada, kadın emeğinin en büyük emek olduğunu kaydetti. Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe ise “Karpaz hep kalbimizi bıraktığımız bir yer” dedi. Artisan Mutfak çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Özdenefe, GİKAD, TİKA, TC Büyükelçiliği ve Dipkarpazlı kadınları tebrik etti.

Kadınlar güçlendirilecek

TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması vesilesiyle, TİKA olarak en anlamlı çalışmanın açılışını yaptıklarını ifade etti. Küçükçavuş, Artisan Mutfak projesinin kadının toplumda güçlendirilmesine destek olmayı amaçlayan ikinci projeleri olduğunu kaydetti. Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, kadınların yanında durmak adına bina ile ilgili olarak çalışmalara destek olduklarını belirtti.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD’ı pandemiyi fırsat bilerek kurduklarını, ancak girişimlerinin buralara kadar gelmesinin ilk başta sadece bir umut olduğunu, ancak geleceğini tahmin edemediklerini ifade etti. Sürdürülebilir kalkınma için kırsal kesimin kalkınmasının kaçınılmaz olduğunu savunduklarını ifade eden Kavuklu, bu düşünceyle Dipkarpaz’ın ilk uğradıkları köy olduğunu belirtti. GİKAD üyesi Bahar Sönmez ise Gi-KA-Koop’la üretip kendi ayakları üzerinde duran, girişimciler olduklarını söyledi. Açılışta GİKAD Başkanı Kavuklu, TİKA Lefkoşa Ofis Sorumlusu Küçükçavuş’a tescili için başvuru yapılan Lapta işi hediye etti.

