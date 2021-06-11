Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Tirmen köyü girişinde şüpheli görülen park halindeki araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Cemal Cengizhan, Mahmut Saymaz ve İlkay Dural hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Duruşmada soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlıların teminata bağlanması talep edildi. Mahkeme zanlıları kişi başı 2 bin lira nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bıraktı.
Üç gün hücredeler
Narkotik ekiplerinin de olay yerine gittiğini belirten polis, araçta arama yapıldığını ve 100 miligram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, gözaltına alınan zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.
Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 2’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve birer kefilin, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.