Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tirmen köyü girişinde şüpheli görülen park halindeki araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Cemal Cengizhan, Mahmut Saymaz ve İlkay Dural hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Duruşmada soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlıların teminata bağlanması talep edildi. Mahkeme zanlıları kişi başı 2 bin lira nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bıraktı.

Üç gün hücredeler



Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 6 Haziran 2021 tarihinde Tirmen köyünün girişinde yol kenarında şüpheli şekilde park halinde bir araç olduğuna dair bilgi alındığını söyledi. Polis, Geçitkale Karakolu’nda görevli ekiplerin ND 695 plakalı aracın yanına giderek kontrol yaptığını ifade etti. Araçta Cemal Cengizhan, Mahmut Saymaz ve İlkay Dural’ın tespit edildiğini kaydeden polis, yapılan aramada araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphe edilen maddeler bulunduğunu söyledi.Narkotik ekiplerinin de olay yerine gittiğini belirten polis, araçta arama yapıldığını ve 100 miligram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, gözaltına alınan zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 2’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve birer kefilin, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.