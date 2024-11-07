Soruşturma devam ediyor

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından üzerinde ve evinde yapılan aramada, kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yeşil reçeteye tabi hap bulunan Ahmed Abdulaal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Zanlının uyuşturucu maddeleri 14 gram olarak 300 Euro’ya aldığı belirtildi.

Polis memuru, 2 Kasım 2024 tarihinde, saat 18.45-19.07 saatleri arasında zanlının Küçük Kaymaklı’daki evinde Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada yatak odası içerisinde 2 gram hintkeneviri, kokain kalıntısı, uyuşturuculu sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı, bir adet yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu açıkladı. Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan bazı emarelerin de toplandığını söyledi. Polis, Ahmed Abdulaal’ın üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu şortun sol ön cebinde, folyo kağıdına sarılı yaklaşık 2 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Ahmed Abdulaal’ın uyuşturucu maddeleri, bir ay önce ismi bilmediği siyahi bir şahıstan 14 gram ağırlığında toplam 300 Euro’ya satın aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, emare alınan uyuşturucu maddelerin tahlile gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ayrıca zanlının uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırılacağını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 7 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.