 ‘Söz verdik, yapıyoruz’

Başbakan Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aylık gelir alan sigortalılara yönelik açıklanan 40 bin TL tutarındaki ikramiye ödemelerinin, daha önce duyurulan takvim doğrultusunda bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Üstel, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla yapılacak ödemelerin, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nin uygunluk kararı doğrultusunda hayata geçirileceğini belirtti.

6 Kasım tarihi itibarıyla hak sahibi olan vatandaşların da ödeme kapsamına dahil olduğunu kaydeden Üstel, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aylık ve/veya gelir alan tüm sigortalıların ikramiyeden yararlanacağını ifade etti.

Hak sahiplerinin kayıt bilgilerinin sistemde bulunduğunu belirten Başbakan, ödemelerin herhangi bir ek işlem gerekmeksizin doğrudan kayıtlı banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

“Fonun mali yapısını etkilemeyecek”

Açıklamasında Sosyal Sigortalar Fonu’nun mali durumuna da değinen Üstel, hükümet olarak göreve geldikleri günden itibaren sosyal güvenlik sisteminin mali yapısını güçlendirmeyi, vatandaşların haklarını korumayı ve kamu kaynaklarını sorumluluk anlayışıyla yönetmeyi öncelik olarak belirlediklerini söyledi.

Hükümet döneminde Sosyal Sigortalar Fonu’nu artı değere geçirdiklerini ve bankalara olan borç ve faiz ödemelerine son verdiklerini ileri süren Üstel, 40 bin TL’lik ikramiye ödemesinin fonun mali yapısını etkilemeyecek şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Üstel, söz konusu ödemenin hükümetin mali disiplin ve yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, yıllarca çalışarak, üreterek ve prim ödeyerek ülkeye katkı sağlayan vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Bizim için esas olan laf değil, icraattır”

Verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemine vurgu yapan Başbakan Üstel, devlet yönetiminin ciddi bir sorumluluk olduğunu belirtti. Halkın haklarını gözetmenin ve alınan kararları hayata geçirmenin hükümetin görevi olduğunu ifade eden Üstel, ödemenin gerçekleştirilmesi için çalışma yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’ne teşekkür etti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 50’nci kuruluş yılını da kutlayan Üstel, yıllarca emek vererek emekli olan vatandaşlar başta olmak üzere ikramiyeden yararlanacak tüm hak sahiplerine ödemenin hayırlı olmasını diledi.

Üstel, açıklamasını “Bizim için esas olan laf değil, icraattır” sözleriyle tamamladı.