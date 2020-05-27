Abdülhamit’in burnu kırıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda birlik olup Abdülhamit Şanverdi ve eşi Zehra Kılıç ile kavga eden Bezirgan Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov şikayet üzerine tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların kavga esnasında Abdülhamit Şanverdi’nin burnunu kırdığı belirtilirken, kavganın trafik yüzünden çıktığı öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay esnasında alkollü oldukları da belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Mayıs 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Girne Kapısı civarında yaşanan olayda Bezirgan Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov’un birlik olup, Abdülhamit Şanverdi ve eşi Zehra Kılıç tartıştıklarını söyledi.

Polis, çıkan sözlü tartışma nedeniyle tarafların birbirlerine vurduklarını ifade etti. Polis, bu esnada Abdülhamit Şanverdi’nin burnunun kırıldığını kaydetti.

Olayın ardından Bezirgan Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov’un gözaltına alındığını belirten polis, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılacak soruşturmada üç zanlıdan hangisinin Şanverdi’nin burnunu kırdığını tespit edeceklerini belirtti. Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.