Törenle uğurlanacak

Türkiye'nin İlber hocası, tarihçi İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Önce Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ortaylı, devlet adamlarının mezarlarının bulunduğu Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek. Tören nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu.

İlber Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek. Cenazesi yıllarca çalışıp, öğrenciler yetiştirdiği, eserlerini kaleme aldığı üniversiteye getirilecek, anısına konuşmalar yapılacak.

Duayen tarihçi ikindi vakti sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası tarihi caminin haziresine defnedilecek.

Fatih Camii haziresinde birçok devlet büyüğünün, alanında önemli isimlerin naaşları da var. Fatih Sultan Mehmed'in kabri de kendi adına yaptırılan özel bir türbede bulunuyor.

Ayrıca İlber Ortaylı'nın da hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş'ın da naaşları hazirede yatıyor.

İlber Ortaylı Kimdir?

İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça olmak üzere 7 dil bilen Ortaylı, ardında 50'den fazla eser bıraktı.

Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

1981-1999 yılları arasında Ayşe Özdolay ile bir evlilik yaşayan Ortaylı'nın Tuna adında bir kızı bulunuyor.

