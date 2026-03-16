ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ateşkes anlaşması istediğini ancak kendisinin istemediği sözlerine İran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iddiaları reddederek, "Biz asla ateşkes talep etmedik, müzakere talebinde de bulunmadık." dedi.

Erakçi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının 16'ncı gününde Amerikan haber kanalı CBS'in sorularını yanıtladı.

Sunucunun, İran'ın ateşkes isteyip istemediğini sorması üzerine, "Hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile istemedik. Kendimizi ne kadar sürerse sürsün savunmaya hazırız." diyen Erakçi, Trump'ın, bunun "sonunda zafer olmayan yasa dışı bir savaş" olduğunu anlayana kadar da İran'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erakçi, "Biliyorsunuz, sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor." diye konuştu.

440 kilogramlık nükleer malzeme enkaz altında

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ellerinde bulunan 440 kilogramlık "zenginleştirilmiş nükleer malzemenin" akıbetiyle ilgili soruya, "Nükleer tesislerimize saldırı oldu ve her şey enkaz altında. Elbette, kurtarma olasılığı var ancak bu bir kurumun gözetimi altında olacak." yanıtını verdi.

İran Savaşı sürüyor

Bu arada ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı sürüyor.

İsrail basını, İran'dan gönderilen bir füzenin parçasının İsrail'deki ABD Konsolosu'nun konutuna isabet ettiğini öne sürdü. Konsolosun akıbeti hakkında ya da olayın detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırıları da devam ediyor. İran'ın yeni füze misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İran, "ilk kez stratejik ve katı yakıtlı Siccil füzeleri kullanılarak İsrail'in hava operasyonlarını etkileyen yönetim ve karar alma merkezlerine, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapıya ve askeri güçlerin toplanma yerlerine başarılı saldırılar gerçekleştirildiğini" açıkladı. İran Devrim Muhafızları, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar başlatıldığını duyurdu.

Tel Aviv'de patlama sesleri

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Doğu Kudüs'te önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldığı, ardından gökyüzünde şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı. İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Pazar günü erken saatlerde İran'dan dördüncü dalga füze fırlatmalarını tespit ettiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini bildirdi.

Körfez'de hakim güç İHA'lar

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait güçlerin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

İran, kendisine saldıran İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor. Suudi Arabistan, gece boyunca 25 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen İHA'ların gönderildikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

