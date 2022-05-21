Suç ortakları aranıyor

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde Abdul Hashiru Bangura isimli şahsın evini bastıkları iddia edilen Ugochukwu Godwin Ibejide ve Uche Charles Nwaodika dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ev baskınında Bangura’nın bilgisayarını, cep telefonunu, parasını, arabasının koçanıyla evraklarını çaldıkları belirtilen zanlıların tutukluluk süresinin uzatılması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Godwin Ibejıde, Uche Charles Nwaodıka ve henüz ismi tespit edilemeyen siyahi erkek bir şahsın 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Haspolat'ta sakin Abdul Hashiru Bangura ve Osman Daniel Sesay'ın ikamet ettiği daireye zorla girdiklerini söyledi.

Polis, 3 zanlının Bangura’ya ait bir adet laptop, bir adet cep telefonu, 200 Euro nakit parayı ve KC 833 plakalı Hyundai Getz marka aracın koçanını, seyrüsefer ve sigorta belgelerini aldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların kendilerine engel olmak isteyen Bangura’nın ev arkadaşı Osman Daniel Sesay’ı itekleyerek fiili şiddet kullanıp soygun suçu işlediklerini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlılardan Uche Charles Nwaodıka'nın üzerine yapılan aramada arka cebinde KC araç koçanı, seyrüseferi, sigortası ve gri renk erkek cüzdanı bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi olduğunu söyleyip, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talep edilen süreyi onayladı.