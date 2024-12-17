Suçu ağırlaştı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, 30 Haziran 2024 tarihinde meydana kazada 17 yaşındaki A.Y.’e çarparak ağır yaralanmasına ve 165 gün sonra yaşamını yitirmesine neden olan sürücü F. A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olma suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest bırakılan zanlı bu kez tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla duruşmaya çıkarıldı. Mahkeme, zanlı hakkında ek teminat emri verirken, ehliyetine de el koydu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu M. İ., zanlının, 30 Haziran saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu, Çanakkale Göleti yakınlarında, yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan A. Y.ye çarptığını anımsattı. Kaza sonucu ağır yaralanan A. Y.,’in, beyin kanaması teşhisiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını hatırlatan polis, 12 Aralık’ta yaşamını yitirdiğini ifade etti ve zanlının, ek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının, 60 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 800’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Mahkeme, zanlının ehliyetine de el konulması yönünde emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024, 12:07