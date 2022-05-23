Siyasiler keyifli  bir gün geçirdi

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Calışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bazı Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne katıldı.

Maraş bölgesinin Anadolu Mahallesi’nde yapılan Yöresel Anadolu Kültür Festivali’de katılan Başbakan, Bakanlar ve Milletvekilleri stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı.

Töre, basına yaptığı açıklamada ülkedeki bütün kültür sanat festivallerine katılmak için gayret gösterdiğini söyleyerek Anadolu’daki birçok kültürün birleşmesi ile Türk kültürünün oluşturduğunu ifade etti. Töre, Kıbrıs Türk halkının Anadolu kültürünü her zaman benimsediğini de söyledi. Bakan Ataoğlu ise “Pandemi nedeniyle ülkemizde gerçekleşen festivallerimiz 2 yıllık bir ara vermişti. 2 yıl aradan sonra yine eskisi gibi her yerde bu tür festivallerin düzenlenmesi mutluluk verici” dedi.

Töre, Atatürk’ü anmanın önemine dikkat çekti

Töre, ayrıca Gençlik Dairesi tarafından organize edilen Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası ve Dancebase Dans Performansı ve konseri etkinliğine de katıldı.

Lefkoşa Büyük Han’da gerçekleşen ve saygı duruşu ile İstiklâl Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Başkan Töre, Atatürk’ü anmanın çok önemli olduğunu ancak sadece anmak değil anlamanın çok daha önemli olduğunu ifade ederek, onun gençliğe vasiyetini her zaman hatırlamak gerektiğini belirtti.

Atatürk’ün ruhunu şad etmek için O'nun işaret ettiği yolda yürümek gerektiğini kaydeden Töre, O'nun ilkelerini benimseyerek bu yola devam etmek gerektiğini belirtti.

Ataoğlu: Yapılan çalışmalar önemli

Bakan Fikri Ataoğlu “Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Projesi” sezon açılışı etkinliğine de katıldı.

Karşıyaka Sahilinde Taşkent Doğa Parkı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Ataoğlu, deniz kaplumbağalarının önemine işaret etti.

Bu yıl onlarca uluslararası gönüllünün katılımıyla yürütülecek Karpaz Yarımadası deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmasının KKTC’nin biyolojik çeşitliliğinin daha iyi anlaşılması için önemli olduğunu dile getiren Ataoğlu, çalışmanın ülkenin ve doğasının uluslararası arenada tanınırlığını artıracağını da söyledi.