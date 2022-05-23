Kent kültürü yaşatılacak

Gönyeli’de kent kültürü ve otantik değerlerin yaşatılması için Behlül Hasan anısına düzenlenen etnografya alanı törenle açıldı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gönyeli geleneksel tarihinde unutulmaz isimlerden biri olan Behlül Hasan" anısına düzenlenen etnografya köşesi, Gazi Mustafa Cahit Sokak’ta yer alıyor.

Otantik kültürün yaşatılmasını hedefleyen proje, “Toplumlar içinde yaşadıkları mekânları inşa ederken, bu mekânlar da insanların kültürünü ve kimliğini inşa eder” anlayışı ile yapıldı.

Açılışta, Mehmet Behlül, babası Behlül Hasan için yazdığı “Şair babam” şiirini okudu.

Yeni bir adım

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli törende yaptığı konuşmada yeni bir adımın başlangıcını yaptıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Benli, köyden kente dönüşümle altyapıya çok ciddi yatırım yaptıklarını, ardından da insanı odaklarına aldıklarını ifade etti.

Gönyeli Belediyesi’nin güçlü bir belediye olduğunu ifade eden Benli, ekonomik koşullar ve hayat pahalılığının kendilerini de etkilediğini ancak bu hususların yatırımlarda sadece daralmaya sebep olacağını söyledi.

Benli, Ozan Behlül Hasan’ın eserlerinin yer aldığı bir çalışmayı da kitaplaştırdıklarını ifade ederek bu kitabın okullarda okunması, turistlerin etnografya köşesine geldiğinde Kıbrıs Türk halkının tarihini anlaması için çok önemli olduğunu söyledi.

Benli, Şht. Hüseyin Arabacı Sokakta bulunan kenar kuyunun Mustafa Gökçeoğlu anısına düzenleneceğini de kaydetti.