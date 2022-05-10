Suçunu kabul etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 55 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Ürdün uyruklu Tamer Bilal Mahmoud Museibek hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 5 Mayıs 2022 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında, Tuzla köyü girişinde bir ticari taksiden indiği sırada tespit edildiğini söyledi. Hasan Selvili, polisi görünce kaçmak isteyen zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu anlattı. Polis, gözaltına alınan zanlının evinde arama yapıldığını; yatak odasında 55 gram ağırlığında hintkeneviri ve tütünle karışık yaklaşık bir gram yine hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi bir buçuk ay önce Gazimağusa’da bir şahıstan aldığı yönünde beyanda bulunduğunu aktardı. Polis, uyuşturucu madde ve materyallerin incelenmek üzere analize gönderildiğini ve henüz bir netice alınmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekti ve mahkemeden süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, savunmanın talebi doğrultusunda zanlının tam teşekkülü bir devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi yönünde de ayrıca emir verdi.