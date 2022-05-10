45 günde yargı

Lefkoşa’da bir üniversitede eğitim gören 26 yaşındaki D. C.A.'nın (K) para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmesine yardımcı oldukları iddia edilen Ngozi Blessing Mecha ve Eunice Asibor hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Ülkede yasal statüleri bulunmayan zanlılar yargılanmak üzere 45 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ngozi Blessing Mecha ile Eunice Asibor’un 4-6 Mayıs tarihleri arasında arkadaşları D. C.A.'nın para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak fuhuşa teşvik ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların ihbar üzerine önceki gün tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların Girne’de kaldıkları evde yapılan aramada kanuna aykırı herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis, ülkede yasal statüleri bulunmayan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları ‘fahişelik yaptırmaya yardımcı olma’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçlarından yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.