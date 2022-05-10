Dünyada benzeri yok

Kuzey Kıbrıs’ta 25 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 153 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı. Ayrıca aynı süre içerisinde 9 bin 917 araç sürücüsü kontrol edilerken, suç işlediği tespit edilen 3 bin 54 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sürat hem kaza sebepleri hem de aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kazalardan, 1’i ölümle, 48’i yaralanmayla, 104’ü hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 72 kişi yaralandı.

Süratli araç kullanmak kaza sebepleri arasında ilk sırada yer alırken, bunu dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler izledi.

Toplam hasar miktarının 4 milyon 414 bin 200 TL olduğu kazaların, 51’i Lefkoşa, 36’sı Gazimağusa, 38’i Girne, 21’i Güzelyurt, 7’si İskele bölgesinde meydana geldi.

Binlerce sürücü kontrol edildi

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 9 bin 917 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 3 bin 54 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En fazla süratin rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (745), tehlikeli sürüş (32), dikkatsiz sürüş (88), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (314), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (30), alkollü araç kullanmak (72), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (412), emniyet kemersiz araç kullanmak (265), trafik levha ve işaretlerine uymamak (244), trafik ışıklarına uymamak (13), muayenesiz araç kullanmak (101), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (143), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (43), "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak (29), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (15) ve diğer trafik suçları (507).”