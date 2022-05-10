Güney’deki bağlantısı araştırılıyor

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı’nda 6 milyon lira değerinde 11 kilo uyuşturucuyu sokmaya çalışırken suçüstü yakalanan kurye Aikaterini Katsafadou (38) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yunanistan’dan getirdiği uyuşturucuyu ülkeye ithal ettikten sonra Güney Kıbrıs’a göndermeyi planlayan zanlı hakkında ek süre talep edildi.

Duruşmada zanlının güneyle bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 5 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan Aikaterini Katsafadou'nun valizinde gümrük memurları ve narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada 9 paket halinde şeffaf naylona sarılı 11 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde Yunanistan’da uyuşturucu işleriyle uğraşan Makis isimli bir şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir kadınla buluştuğunu anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde buluştuğu kadından Kuzey Kıbrıs’a gelmek için uçak bileti, kalacağı otelle ilgili belgeleri ve yol harçlığı için 450 Euro para aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 5 Mayıs’ta yine Makis’in direktifiyle aynı kadınla havaalanında buluştuğunu ve buraya getireceği uyuşturucuyu teslim aldığını anlattığını söyledi.

Soruşturma sürüyor

Polis memuru, zanlının Kuzey Kıbrıs’a geldikten otele yerleşeceğini, Makis’in yönlendirmesiyle bir şahsın gelip kendisinden uyuşturucu maddeyi teslim alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucuyu teslim ettikten sonra bin euro alacağını da söylediğini belirtti.

Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

Polis, Yunanistan ve KKTC bağlantısı olan uyuşturucunun Güney Kıbrıs ayağı olup olmadığının da araştırıldığını açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi.

Suçla bağlantılı aranan şahıslar olduğunu ifade eden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.