‘Yollarda güvende olmak istiyoruz’

Trafik kazaları ülkenin kanayan yarası haline gelirken, Lefkoşa’da dün ‘evde güvendeyiz, yolda da güvende olmak isteriz” temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) ve 300 kişilik Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen yürüyüşte “Trafikte Beni Fark Et”, “Sen Şoförsün, Biz ise Çocuk, Bizi Koruyun”, “Çocukların Yeri Arka Koltuktur”, “Trafikte Ölmek İstemiyoruz”, “Alkole ve Sürate Yenilmeyin” ve “Araçlarda Emniyet Kemeri; Motosikletlerde Kask Takmayan Kalmasın” yazılı pankartlar taşındı.

Yürüyüşe, 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri ile bisiklet ve bando grubu katıldı. Öğrencilere, TKÖD yetkilileri ve öğretmenler de eşlik etti.

Şht. Tuncer İlkokulu’ndan başlayan yürüyüşte, Maliye Bakanlığı güzergâhından Cumhuriyet Meclisi önüne geçilerek, Meclis önünde basın açıklaması yapıldı.

Ardından Osmanpaşa Caddesi’nden devam eden yürüyüş, Mehmet Akif Caddesi Kemerli Çarşı yanı, Kumsal Park önündeki otoparkta sona erdi.

Gerekli önlemler alınmalı

TKÖD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı Meclis önünde yaptığı açıklamada, her yıl mayıs ayında trafik kazalarının önlenmesi dileği ile etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Avcı, çocuklara, “Arabaya bindiğinizde önce kendi emniyet kemerinizi bağlayın, sonra anne babanızın bağlanmasını isteyin. Anne babanız, arabayı süratli sürerse, kendilerini sevdiğinizi ve yavaşlamasını isteyiniz” çağrısı yaptı.

Avcı, hükümetlerin yolların bakım ve tamirini zamanında yapmadığını ve yollardaki tehlikelere zemin yarattığını savundu.

Yollarda kavşakların tehlikeli, yolların çizgisiz, aydınlatmaların kapatılmış, tabelaların yetersiz olduğunu ve çarpılarak yamulan bariyerlerin düzeltilmediğini kaydeden Avcı, bunların tehlikeye davetiye çıkardığını söyledi.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan da, etkinliğe katkı koymaktan mutlu olduklarını ifade ederek, farkındalık yaratmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Trafikte öncelikle sevgi ve saygının olması gerektiğini vurgulayan Altan, topluma, sevgi ve saygının benimsenmesi çağrısı yaptı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 10:14