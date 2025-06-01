Sürat, alkol, cep

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu; bin 583 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde toplam 333 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kontrollerde 45 araç ise trafikten men edildi.

Sürat yine ilk sırada yer alırken, 102 sürücü yasal sınır üzerinde araç kullanmaktan ötürü rapor edildi. 4 sürücü alkollü araç kullanırken,7 sürücü ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. 13 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 7 sürücü emniyet kemeri takmama, 44 sürücü seyrüsefersiz araç kullanma, 10 sürücü sigortasız araç kullanma, 18 sürücü muayenesiz araç kullanma, 2 sürücü T izinsiz ticari araç kullanma, 20 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymama suçlarından rapor edildi. 106 sürücü de diğer suçlar nedeniyle rapor edildi.

