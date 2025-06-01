140 milyon harcandı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Fransız-Alman “Airbus Helicopters” şirketiyle 2022 yılında yapılan anlaşma uyarınca 6 adet saldırı helikopterini teslim aldığı açıklandı.

Politis gazetesi; “Airbus H145M” tipi helikopterlerin Baf’ta “Andreas Papandreu Hava Üssü’nde” gerçekleştirilen ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın da katıldığı bir törenle teslim alındığını yazdı.

Söz konusu 6 helikopterin 140 milyon Euro’ya mal olacağını vurgulayan gazete, “Airbus H145M” helikopterlerinin, Sırbistan’a satılan Rus Mi-35 tipi helikopterlerden doğan açığı kapatmak için alındıklarını da aktardı.