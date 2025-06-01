140 milyon harcandı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Fransız-Alman “Airbus Helicopters” şirketiyle 2022 yılında yapılan anlaşma uyarınca 6 adet saldırı helikopterini teslim aldığı açıklandı.
Politis gazetesi; “Airbus H145M” tipi helikopterlerin Baf’ta “Andreas Papandreu Hava Üssü’nde” gerçekleştirilen ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın da katıldığı bir törenle teslim alındığını yazdı.
Söz konusu 6 helikopterin 140 milyon Euro’ya mal olacağını vurgulayan gazete, “Airbus H145M” helikopterlerinin, Sırbistan’a satılan Rus Mi-35 tipi helikopterlerden doğan açığı kapatmak için alındıklarını da aktardı.
Bu silahlanma boşuna değil..! Kime karşı silahlanıyorlar? Denizdeki balıklara mi, Trodos Daglarindaki taşlara mi? Patagonya istilasına mi? Bırakın artık festivallerde kek börek yeme işini.. Rum'un planı var.. Hazır BM, AB, BMGK, Araplar, Türki Devletler, Ruslar, Amerikalılar falan arkalarindayken bir oldu bitti yapmak istemiyorlardir inşAllah..!