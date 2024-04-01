Sürat suçu ilk sırada

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 217 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 500 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis Basın Bültenine göre, 5 sürücü tutuklandı ve 57 araç trafikten men edildi. polis raporuna göre; rapor edilen 500 sürücüden 239’una yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak suçundan ceza yazıldı. Rapor edilen alkollü sürücü sayısı 26 olurken, seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen 31 sürücüye de ceza yazıldı.

Rapor edilen trafik suçları

239’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

9’u sigortasız araç kullanmak,

6’sı aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

1’i kayıtsız araç kullanmak ,

150’si diğer trafik suçları.