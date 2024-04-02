Rum siyasilerinde övgü yağdı

EOKA tedhiş örgütünün adada silahlı eyleme başlama tarihi olan 1 Nisan 1955’in yıldönümü nedeniyle dün Güney Kıbrıs genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, 25 Mart 1821 ve 1 Nisan 1955 yıldönümleri nedeniyle düzenlen ayinde yaptığı açıklamada, bu iki tarihin önemini vurgularken verilen bu mücadelelere övgüler yağdırdı.

Yoannu konuşmasında ayrıca “EOKA mücadelesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasının temellerini atarak, Kıbrıs Helenizmi tarihine parlak sayfalarla kaydedildiğini” savundu.

Haravgi gazetesine göre Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, 1 Nisan 1955 nedeniyle yaptığı açıklamada “ülkeyi işgal askerlerinden, müdahale haklarından kurtaracak yaşayabilir ve işlevsel bir çözümün sağlanması için mücadele etmekte fayda olduğunu” belirtti.

Bu gidişat için çocukların ve gençlerin eğitiminin daha da geliştirilmesinden söz eden Mihailidu, mücadele ile özgürlük ilke ve değerlerinin korunmasının devam ettirilmesinden de bahsetti.