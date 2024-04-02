Lapta canlandı

Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi işbirliğinde 2’nci Turunç Çiçeği Festivali düzenlendi.

Festival 29-31 Mart tarihleri arasında Lapta Sahil Yürüyüş Yolu-Oteller Bölgesi Başlangıç noktasında yer aldı. Kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan festivalde kurulan stantlarda Kıbrıs Türk kültürü ve mutfağına özgü yiyecek, içecek, el sanatları ve hediyelik eşya satışı yapıldı.

Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Keskinel, festivallerin bir ülkenin kültürünü, geleneklerini yaşatmanın en güzel yollarından biri olduğunu belirtti, amaçlarının Lapta’yı, yeniden turizm cenneti haline getirmek olduğunu kaydetti.

Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu da pandemi ve deprem felaketi nedeniyle toplumda büyük travmalar yaşandığını dile getirerek, iyileştirici özelliği olan kültür sanat faaliyetlerinin bir milletin kan damarı olduğunu vurguladı.

Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ise Lapta’nın doğal güzellikleri korunarak, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakılmasının önemine işaret etti.