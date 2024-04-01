Merit Royal Dıamond’da muhteşem Konser

Milyonları peşinden sürükleyen dünyaca ünlü şarkıcı Arash, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Merit Royal Diamond Otel’de konser verdi. Dinlenme rekorları kıran şarkıları ile dünya çapında tanınan pop müzik sanatçısı Arash, Cuma akşamı, bini aşkın hayranı ile Merit Royal Diamond sahnesinde buluştu.

Nevruz tatili dolayısıyla farklı ülkelerden ülkemize gelen konuklarını selamlayan Arash, “Merit Royal Diamond Otel’de sizlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Eğlence dolu bir geceye hazır mısınız” diyerek konserine başladı. Spor şıklığı ile beğeni toplayan Arash, enerjik sahne performansı ve samimi tavırlarıyla kendine hayran bıraktı.

Temponun bir an bile düşmediği Merit Royal Diamond’taki konserde Arash, sahneye davet ettiği şarkıcı Olivia Thorn ile düet yaptı. Eğlencenin doruğa ulaştığı o anlarda sahnede tam anlamıyla bir bayram coşkusu yaşandı. Hayranlarını sahneye alarak onlarla dans eden Arash, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Unutulmaz bir geceye imza atan Arash, yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.