Sürat ve alkol

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, önceki gün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 297 sürücüye cezai işlem uyguladı. Denetimler kapsamında 26 araç trafikten men edilirken, bir kişi de tutuklandı.

Polis raporuna yansıyan trafik ihlalleri arasında en fazla dikkat çekenler süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanma oldu.

Polis yetkilileri, denetimlerin sürdürülerek trafik güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti ve sürücüleri hız limitlerine, trafik kurallarına ve emniyet tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Rapor edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 161

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 26

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 18

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 7

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 6

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 4

Sigortasız araç kullanmak: 3

Sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 1

Kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak: 1

Kayıtsız araç kullanmak: 1

Diğer trafik suçları: 69.

