Denizli’nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını devam ederken, Karabük ve Kastamonu’da da alevlerle mücadele sürüyor. Kastamonu’nun Araç ilçesinde 6 köy boşaltıldı. Yangınlarla ilgili Afgan uy-ruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde 29 Ağustos’ta başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Şiddetli rüzgar ve sarp arazi yapısı nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri yapıl-dı, bölgeye elektrik ve su verilmedi. İlçe merkezinde de tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte bir uçak ve 27 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının batı ve doğu hattında ilerleyişinin büyük ölçüde durdurulduğunu, kuzey ve güney hatlarında ise mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgede 9 helikopter, 72 arazöz, 17 su ikmal aracı, 554 personel ve çok sayıda iş makinesi görev yapıyor. Soruşturma kapsamında, orman kesim sahasında çalışan Afgan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, kaldıkları çadırda çıkan yangının bü-yüyerek ormana sıçraması sonucu alevlerin başladığı değerlendiriliyor. Safranbolu Adliyesi’ne sevk edilen 5 kişiden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Alevler Kastamonu’ya sıçradı

Karabük’te başlayan yangın Kastamonu’nun Araç ilçesine kadar ulaştı. Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede 35 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Kastamonu’nun Araç ilçesi Karabük sınırındaki Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde de ikinci bir yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan mü-dahale ediyor. Kastamonu ve Karabük’te yangınların etkisiyle toplam 6 köy boşaltıldı. Yangın bölge-sinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Aydın ve Çanakkale’deki bazı yangınların kontrol altına alındığını, Karabük ve Kas-tamonu’daki yangınlarda ise mücadelenin devam ettiğini belirtti.

